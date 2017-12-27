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Медведчук: Киев должен согласиться с российской позицией по миссии в Донбассе

Международная панорама
27 декабря, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Миротворцы в регионе - это обеспечение режима прекращения огня, подчеркнул представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Украина должна согласиться с предложением России по миссии в Донбассе, даже в том виде, который критически воспринимается Киевом. Такое мнение в среду в эфире радиостанции "Коммерсант FM" высказал представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук.

"На мой взгляд, надо на него [предложение РФ] соглашаться, потому что в любом случае миротворцы в Донбассе - это обеспечение стабильного режима прекращения огня, это обеспечение реализации принципов безопасности на этой территории. Поэтому мне кажется, что Украина должна на это согласиться", - сказал политик.

При этом Медведчук отметил, что "вопрос с миротворцами инициировала украинская сторона". "В первую очередь, она инициировала сначала вооруженную миссию ОБСЕ в Донбассе, потом она инициировала полноправную миротворческую миссию в Донбассе. Но предложение по миротворцам было сделано Российской Федерацией, проект резолюции в Совете Безопасности ООН подавала Россия, где предложила механизм использования миротворцев для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ", - сказал он.

"Вот здесь консенсуса как раз и нет, нет понимания того, какая миротворческая миссия нужна, - продолжил политик. - Киев ждет других миротворцев, не тех, которые будут обеспечивать безопасность ОБСЕ, а тех, которые будут полнокровно выполнять свои функции в классическом стиле, если можно так выразиться".

Поэтому, по мнению Медведчука, "будет ли достигнута точка согласования - это вопрос". В то же время он считает, что "здесь будет очень важной позиция Запада - позиция "нормандской четверки", Брюсселя, Берлина, Парижа, Вашингтона, которые склоняются к необходимости миротворческой миссии, даже в том виде, который критически воспринимается Украиной, но положительно воспринимается Россией".

Если Россия предлагает такой вариант, то Украина должна на это согласиться, но пока такого согласия нет, отметил политик. "Под влиянием Запада, может, это случится быстрее", - заключил он.

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