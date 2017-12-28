Опрос: немцы включили Шульца, Зеехофера и Меркель в антирейтинг политиков года

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц возглавил антирейтинг немецких политиков за 2017 год. За ним следуют премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер и федеральный канцлер Ангела Меркель. Таковы опубликованные 28 декабря результаты опроса, который был проведен социологической службой Kantar Emnid по заказу редакционной группы Funke.

Шульца сочли "неудачником 2017 года" 67% респондентов, лишь 23% придерживаются противоположного мнения. Под его руководством социал-демократы показали худший результат за свою историю на парламентских выборах 24 сентября. После этого Шульц заявил, что его партия уходит в оппозицию, но в конечном итоге вопреки первоначальным намерениям был вынужден согласиться на переговоры с консерваторами о формировании правительства.

Премьера Баварии и главу Христианско-социального союза Зеехофера в антирейтинг включил 61% опрошенных. В уходящем году баварский политик проиграл внутрипартийную борьбу и через несколько месяцев уйдет с должности главы регионального правительства. Несмотря на это, 25% указали, что Зеехофер все равно может быть доволен своей работой в 2017 году.

Ангелу Меркель в числе политиков со знаком минус упомянули 53% участников опроса. 41%, напротив, считает, что канцлер может занести год себе в актив. В опросе участвовали 1005 человек.