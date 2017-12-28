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СМИ: семь военнослужащих армии Египта убиты при нападении террористов на севере Синая

Международная панорама
28 декабря, 19:29 UTC+3 КАИР КАИР 28, декабря. /ТАСС

Боевики совершили атаку недалеко от населенного пункта Бир-эль-Абд

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КАИР, 28 декабря. /ТАСС/. Семь военнослужащих армии Египта были убиты в четверг на севере Синайского полуострова в результате вооруженного нападения боевиков. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся данным, террористическая атака была совершена на военнослужащих восточнее населенного пункта Бир-эль-Абд. Среди погибших - армейский офицер.

Официальных комментариев по данному инциденту со стороны армейских представителей пока не поступало.

В конце ноября в населенном пункте Бир-эль-Абд в 30 км от приграничного с сектором Газа городом Эль-Ариш во время полуденной молитвы был совершен теракт в мечети Эр-Рауда, в результате которого были убиты более 300 человек. Среди погибших около 30 детей, более сотни человек получили ранения.

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