СМИ: семь военнослужащих армии Египта убиты при нападении террористов на севере Синая

КАИР, 28 декабря. /ТАСС/. Семь военнослужащих армии Египта были убиты в четверг на севере Синайского полуострова в результате вооруженного нападения боевиков. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся данным, террористическая атака была совершена на военнослужащих восточнее населенного пункта Бир-эль-Абд. Среди погибших - армейский офицер.

Официальных комментариев по данному инциденту со стороны армейских представителей пока не поступало.

В конце ноября в населенном пункте Бир-эль-Абд в 30 км от приграничного с сектором Газа городом Эль-Ариш во время полуденной молитвы был совершен теракт в мечети Эр-Рауда, в результате которого были убиты более 300 человек. Среди погибших около 30 детей, более сотни человек получили ранения.