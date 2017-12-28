США приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. США приветствуют состоявшийся в среду обмен пленными между властями Украины и ополченцами Донбасса и считают произошедшее шагом к реализации минских договоренностей. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространила в четверг начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

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"Этот обмен является шагом в направлении имплементации минских соглашений", - заявляет официальный представитель внешнеполитического ведомства США. При этом она характеризует случившееся как "<...> обмен более чем 300 задержанными между правительством Украины и ведомыми Россией силами на востоке Украины", который "Соединенные Штаты приветствуют <...>". "Мы вновь призываем стороны ... выполнять свои обязательства в рамках минских договоренностей, включая настоящий обмен задержанными [по принципу] "всех на всех", полное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, обеспечение гуманитарного доступа к зоне конфликта, а также безопасного ... доступа [к ней] наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - отметила Науэрт. При этом она добавила: "Как заявил в телефонном разговоре на прошлой неделе министру иностранных дел [России Сергею] Лаврову госсекретарь [США Рекс] Тиллерсон, важно также, чтобы Россия вернула своих представителей в Совместный центр по контролю и координации [режима прекращения огня в Донбассе]".

Как напомнила Науэрт, боевые действия на востоке Украины унесли жизни более 10 тыс. человек и "нанесли ущерб важной гражданской инфраструктуре".

При этом американский дипломат обвинила Россию в разжигании данного конфликта. "Россия, которая начала этот конфликт и сохраняет его посредством активного командования военными подразделениями "на земле", ежедневно атакующими украинские позиции, должна взять на себя обязательство положить ему конец", - утверждала Науэрт.

По ее словам, США со своей стороны готовы при координации действий с Францией, Германией и Украиной "взаимодействовать с Россией в поддержку минских соглашений, чтобы добиться завершения конфликта, в том числе путем [развертывания] миротворческих сил с широким мандатом в целях обеспечения безопасности" во всей зоне боевых действий, установления "контроля над международной границей" России и Украины и получения ответственности за отвод тяжелых вооружений в специально предназначенные для этого места.