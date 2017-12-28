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США считают, что переброска комплексов ПРО в Японию не станет нарушением ДРСМД

Международная панорама
28 декабря, 23:02 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, декабря. /ТАСС

В Госдепе заявили, что утверждения России "призваны отвлечь внимание от собственных чрезвычайно явных нарушений" договора

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ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. США не считают нарушением положений российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) планируемое размещение в Японии американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore и отвергают выводы Москвы о несоблюдении Вашингтоном данного двустороннего соглашения. Об этом заявила в четверг ТАСС сотрудник Госдепартамента США, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой на данную тему.

"США полностью соблюдают ДРСМД. Утверждения России об обратном не соответствуют действительности и призваны отвлечь внимание от собственных чрезвычайно явных нарушений Россией [ДРСМД]", - полагает представитель американского внешнеполитического ведомства. Как она заверила, "США по-прежнему привержены выполнению своих обязательств в рамках ДРСМД". При этом американская администрация считает ДРСМД "несущей колонной международной безопасности и стабильности - не только между США и Россией, но и для ... союзников и партнеров [Вашингтона] во всем мире", подчеркнула представитель Госдепартамента.

Одновременно она отметила, что США сохраняют "непоколебимые обязательства обороне" своих союзников и "продолжат развивать всеобъемлющий набор средств альянса, чтобы противодействовать растущей угрозе со стороны баллистических ракет Северной Кореи". "Третьи стороны не удержат нас от выработки надлежащих оборонительных мер ввиду растущих вызовов в сфере безопасности. <...> США привержены <...> давнему альянсу с Японией. Мы регулярно консультируемся с японским правительством по поводу ролей, задач и потенциала сил обеих стран, чтобы гарантировать, что наш альянс всегда готов выполнить свою миссию защиты Японии и поддержания мира и стабильности в регионе", - добавила представитель Госдепартамента.

Как ранее предупредила Захарова, переброска в Японию наземных комплексов ПРО Aegis Ashore негативно повлияет на отношения Москвы и Токио, включая диалог по проблеме мирного договора. Представитель МИД обратила внимание, что комплексы оснащаются универсальными пусковыми установками, которые способны применять и ударное вооружение. "На практике это будет означать очередное нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) американцами при фактическом содействии Японии", - указала Захарова.

Правительство Японии 19 декабря приняло решение о размещении на севере и юго-западе главного острова страны Хонсю ориентировочно в 2023 году двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые, как заверяет Токио, должны обезопасить страну от ударов баллистических и, возможно, крылатых ракет. Эти установки будут закуплены в США и обойдутся примерно в 100 млрд иен (около $889 млн) каждая.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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