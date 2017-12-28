Белый дом назвал "чудовищным нападением" теракт в Кабуле

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Администрация США осудила теракт, унесший жизни 41 человека в столице Афганистана Кабуле. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнюю варварскую атаку в культурном и социальном центре Кабула, а также приносят свои глубокие соболезнования жертвам и их семьям", - указывается в документе. По словам Сандерс, США будут тесно сотрудничать с властями страны, чтобы призвать к ответу виновников этого "чудовищного нападения". Она выразила уверенность в том, что врагам не удастся "разрушить страну и разделить народ Афганистана".

В четверг террорист-смертник совершил самоподрыв вблизи здания местного информационного агентства в западной части Кабула. Также поступала информация о стрельбе и втором взрыве в том же районе.

По данным министерства здравоохранения страны, в результате теракта 41 человек погиб, почти 90 получили ранения. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).