СМИ: в Египте ликвидировали троих террористов, напавших на церковь в пригороде Каира

КАИР, 29 декабря. /ТАСС/. Пятеро террористов, в том числе один - с закрепленной на теле взрывчаткой, участвовали в нападении на церковь Мар-Мина под Каиром в пятницу утром. Об этом сообщила газета Al-Watan.

К настоящему моменту трое нападавших уже ликвидированы, в том числе смертник, который, по всей вероятности, должен был проникнуть внутрь храма. По поступающей информации, в одном из жилых домов недалеко от места происшествия слышна интенсивная перестрелка.

В настоящее время вокруг церкви Мар-Мина в пригороде Каира выстроен кордон, в МВД предполагают, что у экстремистов были сообщники. Как сообщил телеканал Al Arabiya, с места происшествия сбежал один из пособников террористов.

Как передает издание Al-Masry Al-Youm, четверо полицейских и двое гражданских погибли в перестрелке с преступниками. Согласно официальным данным минздрава страны, в перестрелке погибли пять человек, и пятеро получили ранения. Личности жертв не уточняются. МВД Египта на данный момент официально подтверждает гибель только двоих своих сотрудников.

Прибывшие позднее на место происшествия саперы обезвредили два взрывных устройства.

В преддверии новогодних праздников, а также католического и православного Рождества все церкви в стране были взяты под усиленную охрану полиции. Прилегающие к храмам улицы были полностью освобождены от автотранспорта.