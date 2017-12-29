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Советник Аббаса считает, что решение Трампа по Иерусалиму укрепит палестинское единство

Международная панорама
29 декабря, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Набиль Шаат считает, что политика Вашингтона в регионе заставит палестинцев осознать необходимость объединения

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля будет способствовать восстановлению палестинского национального единства. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил в пятницу советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.

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"Это [решение] заставит палестинцев осознать необходимость объединения, - сказал он. - Мы будем делать все возможное, чтобы раскол был преодолен".

2 октября в Каире было подписано соглашение об окончательном примирении между правящим на Западном берегу реки Иордан движением ФАТХ и контролирующим Газу движением ХАМАС. В соответствии с договоренностями, действующее правительство национального согласия должно было взять на себя всю полноту власти на всех палестинских территориях не позднее 1 декабря, однако реальная власть в Газе пока сохраняется за исламистским движением ХАМАС.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства, и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. Это решение было крайне негативно воспринято во многих странах, в первую очередь арабских и мусульманских, а на палестинских территориях начались столкновения и беспорядки.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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