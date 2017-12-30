США выразили обеспокоенность попытками лидеров Косова изменить закон о Специальном суде

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. США обеспокоены попытками лидеров Косова изменить закон о Специальном суде по расследованию военных преступлений в этой непризнанной республике, совершенных в 1998-2000 годах. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространила в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"США глубоко обеспокоены недавними попытками в косовском парламенте прекратить действие закона о Специальном суде, который был создан для расследования дел, связанных с предполагаемыми преступлениями против человечества, военными преступлениями и другими серьезными преступлениями, совершенными во время конфликта в 1998-2000 годах", - отметила она.

По словам Науэрт, Вашингтон "призывает политических лидеров Косова сохранять приверженность работе Специального суда и не вносить изменения в его полномочия и юрисдикцию". "Как заявил 21 декабря госсекретарь Рекс Тиллерсон, стремление добиться справедливости на Балканах еще не угасло", - напомнила Науэрт.

О создании Специального суда было объявлено в 2016 году. Для обеспечения независимости работы юридической инстанции ее решено разместить в Гааге. Вместе с тем ей предстоит функционировать по косовским законам. Суд должен начать работу в 2018 году.

25 декабря косовский портал "Инсайдер" сообщил, что прокуратура Специального суда предъявит лидеру непризнанной республики Хашиму Тачи, спикеру парламента Кадри Весели, а также еще 60 бывшим боевикам Освободительной армии Косово (ОАК) обвинения в преступлениях, совершенных в отношении сербов, цыган и албанцев. Поэтому Тачи на прошлой неделе предпринял попытку внести изменения в закон о деятельности суда. Соответствующее предложение было внесено в парламент от имени 43 депутатов на основании петиции, подписанной 15 тысячами бывших членов ОАК. Однако поддержки со стороны законодателей оно не получило.