AP: в Алабаме на выборах в Сенат голосовали за Мики Мауса, Рейгана и Иисуса Христа

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Избиратели на внеочередных выборах в Сенат Конгресса США, состоявшихся в штате Алабама 12 декабря, голосовали и за кандидатов, которые в силу объективных причин не могли быть допущены к участию в гонке. Среди таковых оказались персонажи мультфильмов, покойный президент, Иисус Христос и даже рысак, сообщило в субботу информационное агентство Associated Press (AP).

Согласно официальным данным, всего проголосовали более 1,3 млн избирателей. Из них 22,9 тыс. человек (1,6%) предпочли воспользоваться правом вписать в графу бюллетеня собственного кандидата, а не баллотировавшихся демократа Дага Джонса и республиканца Роя Мура. Как пишет AP, разочарованные избиратели отдавали свои голоса "кому-нибудь еще", "никому", "любому другому республиканцу".

Более 7,5 тыс. голосов набрал сенатор Лютер Стрэндж, который уступил своему однопартийцу Муру на первичных выборах и не прошел в финальный круг кампании. Жители Алабамы также поддержали тренера футбольной сборной Университета штата Ника Сабана и министра юстиции Джеффа Сешнса, который после назначения снял с себя полномочия сенатора. Среди других примечательных "кандидатов" оказались кролик Багс Банни, Мики Маус, Снупи, Губка Боб квадратные штаны, 40-й президент США Рональд Рейган и Иисус Христос. Кто-то отдал свой голос коню по кличке Сэсси, верхом на котором республиканец Мур явился на голосование в день выборов.

Представитель Демократической партии победил с минимальным преимуществом. По результатам обработки 100% бюллетеней, Джонс получил 49,9% (671,2 тыс.) голосов, а Мур - 48,4% (650,4 тыс.). Таким образом преимущество республиканцев в Сенате Конгресса США уменьшится, их станет 51, а демократов и независимых - 49. Это изменение имеет большое значение при обсуждении программных законопроектов, подготовленных администрацией президента Дональда Трампа.

Джонс стал первым демократом, избранным от Алабамы в верхнюю палату Конгресса США за более 20 лет. Вице- президент Майкл Пенс приведет его к присяге 3 января.