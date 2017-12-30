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СМИ: 115 жертв террористов обнаружены в массовом захоронении в окрестностях Ракки

Международная панорама
30 декабря, 23:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Тела доставлены в военный госпиталь для проведения экспертизы

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ТАСС, 30 декабря. По меньше мере 115 человек стали жертвами массовых расправ террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщило агентство SANA, их тела были обнаружены и извлечены из глубокой траншеи в окрестностях освобожденного сирийской армией селения Эль-Вави, в 25 км к западу от провинциального центра Ракка.

По его информации, все трупы доставлены в военный госпиталь для проведения экспертизы и установления личностей погибших. В 7 км к юго-востоку от Эль-Вави в районе Дебси-Афнан местные жители нашли 29 декабря еще одно захоронение, куда прибыли сейчас сотрудники военно- медицинской службы. Как установлено, среди погибших есть военнослужащие и мирные граждане.

Ракка служила главным форпостом банд ИГ в Сирии, она была освобождена 17 октября арабо-курдскими формированиями, входящими в состав коалиции "Силы демократической Сирии".

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