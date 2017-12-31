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Саммит Совета глав государств ШОС состоится в начале июня 2018 года в Циндао

Международная панорама
31 декабря, 5:30 UTC+3 КУНЬМИН Андрей Кириллов, Николай Селищев

На мероприятии будут обсуждаться вопросы безопасности, экономики и культурно-гуманитарного сотрудничества

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КУНЬМИН /Китай/, 31 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов, Николай Селищев/. Саммит Совета глав государств (СГГ) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в июне 2018 года в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун) для обсуждения широкого спектра вопросов - от экономики до борьбы с терроризмом. Об этом в воскресенье в беседе с ТАСС сообщил генсек организации Рашид Алимов.

"Заседание СГГ состоится в начале июня по приглашению китайской стороны как председательствующей в ШОС, - заявил он. - Будут участвовать восемь стран: Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан".

По словам генсека, детали повестки дня саммита будут оговариваться в течение ближайших месяцев. "Обсуждаться будут практически все направления - это вопросы безопасности, экономики и культурно-гуманитарного сотрудничества", - добавил Алимов.

Генсек отметил, что предстоящее комплексное мероприятие ШОС будет первым в формате евразийской "восьмерки". "К этому ключевому событию мы стали готовиться сразу после саммита в Астане. Состоится около 60 мероприятий, знаковыми из которых станут форум женщин и форум СМИ - они пройдут впервые", - рассказал генсек.

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