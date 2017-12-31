Мэй уверена в сохранении прогресса в 2018 году при согласовании условий Brexit

ЛОНДОН, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила уверенность в сохранении положительной динамики в вопросе согласования с Евросоюзом условий Brexit. Об этом она заявила в воскресенье в своем новогоднем обращении, текст которого распространила ее пресс-служба.

Мэй подвела итог года достижением соглашения с Брюсселем о завершении первого этапа переговоров по Brexit. "В следующем году мы перейдем к важнейшим вопросам торговли и безопасности, я уверена в том, что мы сможем сохранить прогресс в 2018 году", - сказала она.

"Добиться успеха при осуществлении Brexit очень важно, но это не будет пределом наших амбиций", - подчеркнула британский премьер, добавив, что целью правительства Соединенного Королевства является также создание новых рабочих мест и возможностей для молодежи.

"Я верю, что 2018 год может стать годом возрождающегося доверия и гордости за нашу страну. Годом, в котором мы продолжим добиваться прогресса на пути к успешной сделке по Brexit", - отметила Мэй.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе утвердили 15 декабря переход ко второй фазе переговоров по выходу Великобритании из сообщества, в ходе которой стороны должны согласовать вопросы совместного сотрудничества в сферах безопасности и торговли. Новый этап переговоров должен начаться в январе 2018 года, однако, по сообщениям британских СМИ, может быть отложен до марта. Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Референдум по вопросу выхода Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года, победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.