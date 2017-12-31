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Генсек ООН в новогоднем послании объявил "красную тревогу", предупредив о росте ксенофобии

Международная панорама
31 декабря 2017, 20:44 UTC+3 ООН ООН 31, декабря. /ТАСС

Антониу Гутерриш надеется, что можно урегулировать конфликты, преодолеть ненависть и защитить общие ценности

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Генсек ООН Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш

© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю наступления нового года объявил "красную тревогу", предупредив о росте неравенства и ксенофобии в мире, а также выразил беспокойство относительно ядерного оружия.

Административный глава всемирной организации напомнил, что при вступлении в должность год назад призвал сделать 2017 "годом мира". "К сожалению, мир сделал радикальный шаг назад. В день наступления нового 2018 года я не выступаю с призывом. Я делаю предостережение, объявляю красную тревогу", - заявил Гутерриш.

По его словам, существующие в мире конфликты обострились, а также возникли "новые угрозы". "Глобальное беспокойство по поводу ядерного оружия находится на самом высоком уровне со времен холодной войны. Климат меняется быстрее, чем действуем мы, растет неравенство. Мы видим ужасающие нарушения прав человека, нарастают национализм и ксенофобия", - перечислил генсек основные вызовы, стоящие перед человечеством.

"Вступая в 2018 год, я призываю к сплоченности. Я искренне верю, что мы можем сделать наш мир более безопасным. Мы можем урегулировать конфликты, преодолеть ненависть и защитить общие ценности. Но мы можем это сделать только вместе", - указал Гутерриш.

Он призвал мировых лидеров "дать новогоднее обещание" и "преодолевать разногласия, восстановить доверие, объединив людей вокруг общих целей". "Путь вперед лежит через единство. От этого зависит наше будущее", - подчеркнул генсек, поблагодарив мировое сообщество на шести официальных языках ООН, включая русский.

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