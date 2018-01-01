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AP: десять человек погибли во время беспорядков на акциях протеста в Иране

Международная панорама
1 января, 11:57 дата обновления: 1 января, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Ранее сообщалось о четырех жертвах

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Студенты Тегеранского университета во время акции протеста

Студенты Тегеранского университета во время акции протеста

© AP Photo

ТАСС, 1 января. По меньшей мере десять человек погибли на продолжающихся с четверга массовых акциях протеста в Иране. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местное телевидение.

Дополнительные информация о гибели людей не приводится.

Ранее агентство France-Presse со ссылкой на местные власти сообщало о четырех погибших. По его информации, два человека застрелены, несколько получили ранения в городе Изе (провинция Хузестан). "Два человека погибли, еще несколько ранены. Я не знаю, кто именно стрелял: стражи правопорядка или манифестанты", - приводит агентство слова представителя местной администрации.

Кроме того, по данным агентства, еще двое человек погибли в Доруде (провинция Лурестан), где протестующие захватили и столкнули c возвышения пожарную машину."Автомобиль упал на пожилого мужчину и подростка, оба погибли", - заявил префекта города.

Ранее сообщалось о двух погибших во время несанкционированной антиправительственной демонстрации в Доруде в субботу.

По данным телеканала Al Jazeera, акции протеста начались в четверг во втором по численности городе страны Мешхеде. Участники манифестации, отмечал телеканал, вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты продолжились и в последующие дни.

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