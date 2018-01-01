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Израильские силовики арестовали 26 палестинцев на Западном берегу

Международная панорама
1 января, 16:06 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 1, января. /ТАСС

Задержанных подозревают в террористической деятельности и участии в массовых насильственных акциях протеста и беспорядках

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Палестинцы во время столкновений с израильскими солдатами в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан

Палестинцы во время столкновений с израильскими солдатами в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан

© AP Photo/Nasser Nasser

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 января. /ТАСС/. Израильские службы безопасности в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан арестовали в понедельник 26 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности и участии в насильственных акциях протеста.

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Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Военнослужащие пограничной полиции и армии в ходе совместной операции со Службой общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка - прим. ТАСС) арестовали в понедельник 26 разыскиваемых палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности и участии в массовых насильственных акциях протеста и беспорядках", - говорится в документе. Массовые акции протестов на Западном берегу реки Иордан начались после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства. В тот же день он поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель- Авива.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино- израильского конфликта. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

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