СМИ: Иран намерен 2 января возобновить работу двух КПП на границе с Иракским Курдистаном

ТАСС, 2 января. /ТАСС/. Иран принял решение открыть во вторник два пограничных перехода на границе с Иракским Курдистаном, которые были блокированы иранской стороной в октябре - после проведения в автономном регионе Ирака референдума о независимости. Об этом сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на заявление консульства Ирана в Эрбиле, столице автономного региона.

По данным корреспондентов телеканала, погранпереход Парвехан уже возобновил работу, в то время как Хаджи Омран пока закрыт.

Тегеран перекрыл контрольно-пропускные пункты на границе с автономным регионом после того, как 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Тогда за отделение высказались свыше 90% участников голосования. Центральные власти в Багдаде признали проведение референдума неконституционным и объявили его итоги незаконными. Аналогичную позицию занял и Иран.

В ответ на референдум Багдад ввел ряд санкций против Иракского Курдистана. Несмотря на предложения международных посредников и заявленную готовность Багдада и Эрбиля вступить в переговоры, сторонам до сих пор не удалось прийти к соглашению и начать диалог.