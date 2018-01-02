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СМИ: Иран намерен 2 января возобновить работу двух КПП на границе с Иракским Курдистаном

Международная панорама
2 января, 11:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

По данным телеканала Rudaw, погранпереход Парвехан уже возобновил работу, в то время как Хаджи Омран пока закрыт

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ТАСС, 2 января. /ТАСС/. Иран принял решение открыть во вторник два пограничных перехода на границе с Иракским Курдистаном, которые были блокированы иранской стороной в октябре - после проведения в автономном регионе Ирака референдума о независимости. Об этом сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на заявление консульства Ирана в Эрбиле, столице автономного региона.

По данным корреспондентов телеканала, погранпереход Парвехан уже возобновил работу, в то время как Хаджи Омран пока закрыт.

Тегеран перекрыл контрольно-пропускные пункты на границе с автономным регионом после того, как 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Тогда за отделение высказались свыше 90% участников голосования. Центральные власти в Багдаде признали проведение референдума неконституционным и объявили его итоги незаконными. Аналогичную позицию занял и Иран.

В ответ на референдум Багдад ввел ряд санкций против Иракского Курдистана. Несмотря на предложения международных посредников и заявленную готовность Багдада и Эрбиля вступить в переговоры, сторонам до сих пор не удалось прийти к соглашению и начать диалог.

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