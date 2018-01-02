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МИД Турции заявил о необходимости воздержаться от провокационных заявлений по Ирану

Международная панорама
2 января, 12:24 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 2, января. /ТАСС

Отмечается, что Анкара "придает особую важность защите общественного спокойствия и стабильности в дружественном и братском Иране"

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АНКАРА, 2 января. /ТАСС/. Турция заявила о необходимости воздержаться от провокационных заявлений в связи с протестами в Иране. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении министерства иностранных дел Турции, которое поступило в распоряжение ТАСС.

"Турция придает особую важность защите общественного спокойствия и стабильности в дружественном и братском Иране. В этой связи, принимая во внимание заявления президента Роухани о правах граждан на протест, если он не перерастает в насилие с порчей имущества, мы считаем необходимым всячески избегать насилия и не поддаваться на провокации. Мы также желаем, чтобы в этой ситуации удалось избежать иностранного вмешательства и провокационных заявлений", - отмечается в коммюнике.

Акции протеста начались 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе двое сотрудников сил правопорядка. По данным СМИ, за участие в беспорядках арестованы почти 400 человек.

В понедельник официальный представитель Корпуса стражей исламской революции заявил, что полиция и силы внутренней безопасности "полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где имели место уличные выступления". Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани обвинил во вмешательстве во внутренние дела республики Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую Аравию.

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