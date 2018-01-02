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В Польше неизвестные облили краской офисы депутатов партии власти

Международная панорама
2 января, 14:20 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 2, января. /ТАСС

Замки входных дверей заклеили неизвестной субстанцией

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Лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский

Лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский

© AP Photo/Alik Keplicz

ВАРШАВА, 2 января. /ТАСС/. Офисы польской правящей партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) подверглись нападениям вандалов. Об этом сообщили во вторник представители партии.

В варшавском офисе депутата Павла Лисецкого и евродепутата Здислава Краснодембского замки входных дверей заклеили неизвестной субстанцией. "Замки пришлось скручивать. Стыд. Надеюсь, виновные будут наказаны", - написал в Twitter пресс-секретарь столичного района Прага-Полудне Кароль Шишко.

В городе Накло-над-Нотецён (Куявско-Поморское воеводство) представительство депутата Лукаша Шрайбера облили краской и нанесли на его стены надписи "У вас кровь на руках. Петр Щенсный (совершивший акт самосожжения в знак протеста против политики властей - прим. ТАСС) погиб из-за вас".

Произошедшее - не первые подобные инциденты в Польше. В середине декабря двери офиса депутата Беаты Кемпы, расположенного на юге страны, были облиты легковоспламеняющейся жидкостью и подожжены. Никто не пострадал. По этому делу задержали Себастьяна К. (фамилия по польским законам не разглашается), ему предъявлены обвинения в терроризме, по которым он может получить 15 лет тюрьмы.

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