Силы безопасности Египта предотвратили крупный теракт в столице страны

КАИР, 2 января. /ТАСС/. Египетские силы безопасности предотвратили крупный теракт, который намеревалась организовать группа боевиков в Каире. Об этом во вторник сообщил представитель египетского министерства внутренних дел.

По его информации, во вторник утром полиция получила оперативные данные о складе взрывчатых веществ в одном их жилых кварталов в пригороде Каира Шестое октября. В течение считанных часов отряд спецназа МВД и подразделение саперов прибыли в указанное место и полностью обезвредили боеприпасы.

На конспиративной квартире в том же жилом массиве силы безопасности обнаружили 11 уже готовых к применению самодельных взрывных устройств, а также емкость, в которой находилось еще более 65 кг вещества, которое террористы используют для изготовления в кустарных условиях бомб и самодельных гранат.

Представитель МВД Египта уточнил, что оперативные данные были получены в ходе допроса радикала, задержанного недавно полицией в пригороде Каира. Боевик сообщил как о месте тайника со взрывчаткой, где изготавливались взрывные устройства, так и о намерениях экстремистов использовать их при организации крупного теракта в египетской столице.

29 декабря в каирском пригороде Хелуан террорист попытался прорваться через внешний кордон коптского храма Мар-Мина. Полицейские открыли по нападавшему огонь и ранили его. При нем были обнаружены автомат Калашникова и пять магазинов со 150 патронами, а также самодельное взрывное устройство. До атаки на церковь, боевик открыл шквальный огонь по находящимся поблизости магазинам.

В результате нападения погибли десять человек, еще пятеро получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".