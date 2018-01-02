МИД Ирана призвал Трампа перестать размещать оскорбительные посты в Twitter

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. МИД Ирана призывает президента США Дональда Трампа отказаться от размещения в Twitter сообщений, оскорбляющих другие народы, и вместо этого обратить внимание на внутренние проблемы Соединенных Штатов.

"Недавно он описал иранский народ как "нацию террористов" <...>", - приводит во вторник агентство ИРНА слова официального представителя МИД Бахрама Гасеми. "Нет сомнения, что такой подход Трампа вызовет реакцию со стороны гордого иранского народа по всему миру", - считает представитель ведомства.

Как отмечает агентство, Гасеми посоветовал главе Белого дома не тратить время на написание оскорбительных сообщений в адрес других наций, а обратить внимание на внутренние проблемы США. "Лучше бы он попытался разобраться с внутренними проблемами США, такими, как ежедневные убийства множества людей в результате вооруженных столкновений и перестрелок, а также наличие в стране миллионов бездомных и голодающих людей", - добавил представитель МИД.

Во вторник Трамп в своем Twitter заявил, что народ Ирана, в котором уже несколько дней проходят массовые протесты, наконец противостоит "жестоким и коррумпированным" властям. До этого лидер США заявлял о том, что массовые протесты в Иране неслучайны и что в стране настало время для перемен.

Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

В понедельник официальный представитель Корпуса "стражей исламской революции" заявил, что полиция и силы внутренней безопасности полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где были уличные выступления. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны США, Израиль и Саудовскую Аравию.