Один из ключевых союзников Трампа в Сенате США уходит в отставку

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Сенатор-республиканец от штата Юта Оррин Хэтч во вторник объявил о намерении покинуть свое место в верхней палате Конгресса США по истечении срока своих полномочий в конце этого года. Свое видеообращение он разместил на странице в Twitter.

"Любой хороший боец знает, когда снять перчатки. И для меня это время настанет скоро. Поэтому, после долгих молитв и обсуждений со своей семьей и друзьями, я решил уйти в отставку после окончания этого срока", - сказал законодатель.

83-летний Хэтч является одним из старейших американских сенаторов - впервые он избрался в Сенат США в 1976 году. На данный момент он занимает должность временного председателя Сената США. Формально это второй по старшинству пост после председателя - им по конституции является вице-президент страны.

Помимо этого, Хэтч возглавляет финансовый комитет. В конце декабря политик сыграл крайне важную роль в работе над масштабной налоговой реформой, реализуемой по инициативе президента США Дональда Трампа. Для принятия этого законопроекта требовалась поддержка всех республиканцев в Сенате, так как демократы выступали резко против предложенных их оппонентами поправок в налоговой кодекс.

Ранее сам Трамп призывал Хэтча не оставлять свой пост и идти на очередные перевыборы. Газета The Hill отмечает, что теперь это место может попытаться занять кандидат в президенты от Республиканской партии на выборах 2012 года Митт Ромни. Согласно информации в СМИ, он выражал готовность бороться за место в Сенате, но только в случае, если от этого откажется Хэтч.