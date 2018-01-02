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CBS: КНДР начала подготовку к ракетному запуску

Международная панорама
2 января, 23:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, января. /ТАСС

По данным телеканала, Пхеньян может провести запуск в течение недели

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Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за пуском баллистической ракеты

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за пуском баллистической ракеты

© EPA-EFE/KCNA, архив

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Власти КНДР, предположительно, начали подготовку к новому ракетному запуску с площадки к северу от Пхеньяна, он может состояться в ближайшие несколько дней. Об этом сообщил во вторник американский телеканал CBS.

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По сведениям его источников, подготовительные работы начались на том же месте, где в ноябре 2017 года была испытана межконтинентальная баллистическая ракета. Как отмечает телеканал, если данные оценки верны, то запуск, вероятнее всего, произведут на этой неделе или на следующей.

Другой телеканал - NBC - также сообщил со ссылкой на источники, что КНДР может провести новое ракетное испытание в середине этой недели.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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