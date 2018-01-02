CBS: КНДР начала подготовку к ракетному запуску

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Власти КНДР, предположительно, начали подготовку к новому ракетному запуску с площадки к северу от Пхеньяна, он может состояться в ближайшие несколько дней. Об этом сообщил во вторник американский телеканал CBS.

По сведениям его источников, подготовительные работы начались на том же месте, где в ноябре 2017 года была испытана межконтинентальная баллистическая ракета. Как отмечает телеканал, если данные оценки верны, то запуск, вероятнее всего, произведут на этой неделе или на следующей.

Другой телеканал - NBC - также сообщил со ссылкой на источники, что КНДР может провести новое ракетное испытание в середине этой недели.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.