FT: НАТО сталкивается с проблемами в действиях, направленных на сдерживание России

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс предпринимает шаги, направленные на сдерживание России, но при этом сталкивается с серьезными проблемами, в том числе логистического характера. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times.

По утверждению издания, определенные круги внутри альянса полагают, что НАТО слишком медленно приспосабливается к изменениям международной обстановки в области безопасности, приводя в качестве примера отсутствие реакции со стороны блока на широкомасштабную кибератаку на Эстонию в 2007 году и вооруженный грузино-югоосетинский конфликт в 2008 году. После же возвращения Россией Крыма альянс пересмотрел свою политику в отношении укрепления безопасности в Европе, в результате чего "и НАТО, и ЕС выступили с комплексными инициативами по устранению обеспокоенности вокруг материально-технического обеспечения - от уменьшения остроты транспортных проблем до реформирования длительных таможенных процедур на границах".

По мнению FT, военные реформы в Европе являются "новым тестом реорганизационного потенциала НАТО" спустя почти 70 лет после образования блока. "Альянс теперь пытается продемонстрировать способность защитить свою границу, возникшую по окончании холодной войны и простирающуюся от Северного полярного круга до северной части Сирии", - указывается в статье.

Снижение численности контингента США

Газета отмечает, что после распада СССР в 1991 году НАТО переориентировало свои действия на решение международных конфликтов, в том числе в Афганистане и Ливии, а по мере того, как Вашингтон фокусировал свое внимание на том же Афганистане, а также Ираке и росте международного влияния Китая, численность контингента армии США в Европе упала до одной десятой от пикового показателя послевоенной поры, составлявшего 300 тыс. солдат и офицеров.

Однако теперь НАТО создало так называемую систему сдерживания потенциального противника путем присутствия сил альянса на земле, на воде и в воздухе в тех странах, которые расположены на востоке блока. При этом передовая линия обороны НАТО насчитывает 4,5 тыс. военнослужащих, дислоцированных в Польше и трех странах Балтии.

Большие расстояния

И хотя, как указывается в статье, многие аналитики считают маловероятной практическую возможность нападения со стороны Москвы на одну из стран Североатлантического альянса, теоретически российским войскам потребуется лишь 60 часов, как подсчитала в 2016 году американская научно-исследовательская корпорация RAND, чтобы после начала конфликта оказаться уже в пригородах Таллина. Между тем пятитысячной группировке быстрого реагирования НАТО требуется "несколько дней", чтобы развернуть свои силы в любой нужной точке на территории Европы. В наступившем же году командование этой группировкой возложено на Италию, чья столица Рим, как отмечает издание, расположена в более чем 2 тыс. км от Таллина.

Дорожные проблемы

Однако логистические проблемы блока, по мнению издания, являются еще более серьезными, чем те, что связаны с большими расстояниями внутри альянса. В связи с этим FT отмечает, что многие мосты, туннели, автомобильные и железные дороги, а также морские порты в Западной Европе просто не приспособлены для того, чтобы обслуживать большое число американской тяжелой военной техники, включая танки Abrams. В числе слабых мест в инфраструктуре альянса указываются строгий лимит на обслуживание не более чем 1,5 тыс. автомобилей в день германским портом Бремерхафен из-за шлагбаума на автодороге шириной в один ряд, отсутствие необходимого числа разъездов на железнодорожных станциях в Польше и нестыковка ширины железнодорожной колеи в Польше и Литве, что приводит к шестичасовым задержкам поставок на границе этих двух стран.