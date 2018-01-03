Трамп предложил прекратить финансовую помощь властям Палестины

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предлагает прекратить оказывать финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры о мире с израильтянами. Об этом американский лидер заявил во вторник в своем Twitter.

"Мы платим миллиарды долларов ни за что не только Пакистану, но и другим государствам. Например, мы предоставляем палестинцам в год сотни миллионов долларов, но это не ценят и даже не проявляют к нам уважение. Они даже не хотят вести переговоры о достижении мира с Израилем", - сказал он.

"Мы сняли с повестки дня Иерусалим, самую непростую часть переговоров, хотя Израилю следовало бы за это заплатить больше. Однако палестинцы теперь не хотят вести мирные переговоры, так почему мы должны продолжать платить им столько денег?" - задался вопросом хозяин Белого дома.

Ранее Трамп, недовольный тем, как Исламабад противодействует экстремистским группировкам, высказал мнение, что США зря оказывали в течение многих лет финансовую помощь Пакистану.

6 декабря Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился начать перенос в этот город посольства США в стране из Тель-Авива. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского конфликта. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.