Бывший главный стратег Белого дома раскритиковал сына Трампа за встречу с юристом из РФ

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон раскритиковал Дональда Трампа - младшего за то, что тот согласился встретиться с адвокатом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в июне 2016 года. Слова Бэннона приводятся в готовящейся к выходу книге журналиста Майкла Вульфа "Огонь и ярость. Внутри Белого дома Трампа" (Fire and Fury: Inside the Trump White House). Выдержки оттуда в среду опубликовала газета The Guardian.

Сама книга написана на основе более чем 200 разговоров Бэннона с самим президентом, его приближенными, сотрудниками вашингтонской администрации. По утверждению Вульфа, встречу в Нью-Йорке один из бывших ключевых союзников американского лидера прокомментировал следующим образом: "Трое парней, занимавшие старшие должности в [предвыборной] кампании, посчитали хорошей идеей встретиться с иностранным правительством внутри Trump Tower в комнате для конференций на 25-м этаже, без адвокатов". Бэннон расценивает такой поступок как "предательство", считая это также "непатриотичным".

На встрече с Весельницкой, помимо Трампа-младшего, также присутствовали советник президента и его зять Джаред Кушнер, теперь уже бывший руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт, британский музыкальный продюсер и публицист Роб Голдстоун, который инициировал это мероприятие, лоббист Ринат Ахметшин, Ираклий Кавеладзе из российского холдинга Crocus Group, а также переводчик Анатолий Самочернов. Сын президента ранее признал, что в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, не отрицая, что согласился на беседу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о бывшем госсекретаре США Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Дональда Трампа на выборах. Сама юрист позже заявила, что никакого компромата на Клинтон у нее не было, Трамп-младший назвал встречу тратой времени.

Бэннон также убежден, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который сейчас ведет расследование утверждений о так называемом российском вмешательстве в выборы 2016 года и возможном сговоре штаба Трампа с российскими властями, будет изучать вопрос о возможных финансовых махинациях. "Они собираются размазать Дона-младшего как яйцо на национальном ТВ", - считает он. Говоря о встрече с Весельницкой, бывшей стратег Трампа выражает уверенность в том, что руководство штаба должно было обратиться в ФБР.

Бэннон до прихода в команду Трампа руководил сайтом Breitbart, который считается рупором крайне правых. В августе 2017 года он был отстранен от должности главного политического советника американского президента. В то же время сам Трамп поблагодарил Бэннона за его службу и за роль, которую тот сыграл в предвыборной кампании.