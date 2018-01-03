Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уровень популярности Трампа вырос до 39% в самом конце 2017 года

Международная панорама
3 января, 21:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, января. /ТАСС

При этом в конце октября президента США поддерживали лишь 33% американцев

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Уровень популярности президента США Дональда Трампа повысился в самом конце 2017 года, он достиг 39%, тогда как еще в октябре данный показатель опустился до рекордного минимума - 33%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, организованного социологической службой Gallup, которая ведет исследование на ежедневной основе. Данные были опубликованы в среду газетой The Hill.

Как выяснили социологи, на неделе, завершившейся в воскресенье, 31 декабря, 39% американцев одобрительно высказались о работе Трампа, обратного мнения придерживаются 55%. В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек, погрешность не превышает 3%. Этот показатель популярности стал лучшим с середины июля.

При этом в конце октября Трампа поддерживали лишь 33% американцев, 62% давали его работе неудовлетворительную оценку. Социологи затрудняются сказать, чем именно был вызван рост популярности главы государства в конце года, напоминая лишь о принятии закона о налоговой реформе, которая, как уверял сам президент, должна привести к снижению налогов.

Больше всего у Трампа сторонников среди однопартийцев-республиканцев: из них 82% высказались в его пользу. Из независимых респондентов только 34% поддерживают президента. Среди демократов доля тех, кто одобряет его работу, составила 9%.

Средний уровень популярности Трампа в 2017 году составил 39%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Движение на трассе в ХМАО, где произошло ДТП с 10 погибшими, восстановлено
2
Глава МИД Украины пообещал "достать" компании Adidas и Volkswagen за работу в Крыму
3
Трамп заявил, что его экс-советник Бэннон потерял рассудок
4
ФРГ настаивает на миссии ООН для миротворческой деятельности, а не охраны ОБСЕ в Донбассе
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
7
В доме Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк произошел пожар
Темы дня
Новости партнеров
Реклама