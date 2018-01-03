Уровень популярности Трампа вырос до 39% в самом конце 2017 года

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Уровень популярности президента США Дональда Трампа повысился в самом конце 2017 года, он достиг 39%, тогда как еще в октябре данный показатель опустился до рекордного минимума - 33%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, организованного социологической службой Gallup, которая ведет исследование на ежедневной основе. Данные были опубликованы в среду газетой The Hill.

Как выяснили социологи, на неделе, завершившейся в воскресенье, 31 декабря, 39% американцев одобрительно высказались о работе Трампа, обратного мнения придерживаются 55%. В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек, погрешность не превышает 3%. Этот показатель популярности стал лучшим с середины июля.

При этом в конце октября Трампа поддерживали лишь 33% американцев, 62% давали его работе неудовлетворительную оценку. Социологи затрудняются сказать, чем именно был вызван рост популярности главы государства в конце года, напоминая лишь о принятии закона о налоговой реформе, которая, как уверял сам президент, должна привести к снижению налогов.

Больше всего у Трампа сторонников среди однопартийцев-республиканцев: из них 82% высказались в его пользу. Из независимых респондентов только 34% поддерживают президента. Среди демократов доля тех, кто одобряет его работу, составила 9%.

Средний уровень популярности Трампа в 2017 году составил 39%.