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Помощники Трампа готовы предложить ему военные меры для денуклеаризации КНДР

Международная панорама
3 января, 22:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, января. /ТАСС

Отмечается, что Вашингтон будет сотрудничать со своими союзниками при разработке этих мер

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ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Советники президента США Дональда Трампа намерены предложить ему различные способы разрешения ситуации на Корейском полуострове, в том числе военные меры, проведение "денуклеаризации КНДР без согласия Пхеньяна". Об этом в опубликованном в среду интервью радиостанции Voice of America заявил помощник главы государства по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер.

"Со своей стороны мы должны подготовить широкий спектр возможных решений для президента, - сказал он. - Этот список включает в себя и военные решения, и мы этого не скрываем".

Макмастер уточнил, что Вашингтон будет сотрудничать со своими союзниками при разработке этих мер. "И, в сущности, если нам придется заняться денуклеаризацией Северной Кореи без согласия режима, то мы предложим этот [способ], включая нашу оценку рисков и последствий, президенту для принятия решения", - добавил генерал-лейтенант.

По его словам, "пока существует возможность того, что режим в Северной Корее поймет, что продолжение программ создания ядерного оружия и ракет приведет в тупик". Однако единственный способ добиться этого заключается в "использовании силы экономического принуждения".

Это в первую очередь может сделать Китай и некоторые другие страны, полагает помощник Трампа. "Все большее и большее число стран прекращает торговлю с Северной Кореей, это, например, Вьетнам, Филиппины и еще очень длинный список", - отметил Макмастер.

В интервью он также обвинил Пхеньян в сотрудничестве с Тегераном при разработке баллистических ракет. "Если вы посмотрите на историю Северной Кореи, то [увидите, что] не было ни одного вида вооружений, которое северокорейцы не передали бы [другим странам]", - утверждал генерал-лейтенант.

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Персоны
Трамп, Дональд Макмастер, Герберт
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Ситуация на Корейском полуострове
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