В Минске заявили, что сохранили приверженность стратегическому партнерству с Москвой

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Белоруссия в 2017 году сохранила стратегический характер сотрудничества с Российской Федерацией, выстраивая одновременно конструктивные отношения с Евросоюзом и США. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте МИД республики обзоре итогов внешней политики Белоруссии и деятельности внешнеполитического ведомства в 2017 году.

"В условиях недоверия между Россией и Западом Беларусь, с одной стороны, сохранила приверженность стратегическому партнерству с Российской Федерацией, первоочередную ориентацию на интеграцию в рамках Евразийского экономического союза, традиционное взаимодействие с членами Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств", - отмечается в документе.

С другой стороны, как говорится в обзоре, "Беларусь продолжила выстраивать конструктивные прагматичные отношения с Европейским союзом, Соединенными Штатами Америки и другими западными державами".

В Минске констатируют, что 2017 год в рамках белорусско-российского сотрудничества был отмечен "интенсивными контактами на высшем и высоком уровнях, слаженным межпарламентским и межправительственным сотрудничеством". "Отношения сохраняли всеобъемлющий характер", - подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Россия оставалась основным торговым и инвестиционным партнером Белоруссии. Кроме того, подчеркивается, что в минувшем году стороны продолжили выработку совместных мер "по дальнейшему снятию препятствий во взаимной торговле, либерализации условий экономической деятельности субъектов хозяйствования".

В Минске также заявили, что внешнеполитические ведомства Белоруссии и России "традиционно тесно координировали свои действия, что способствовало укреплению позиций двух стран на международной арене".

Активизация политического диалога с Киевом

Белоруссия позитивно оценивает развитие политического диалога с Украиной. "Заметно активизировался политический диалог с Украиной. Обмен официальными визитами на высшем уровне обеспечил поддержание конструктивного характера отношений, поступательное развитие торгово-экономического партнерства и межрегионального сотрудничества", - отметили в белорусском МИД.

Там заявили, что, принимая во внимание сложную ситуацию на востоке Украины, Белоруссия казала гуманитарную помощь населению, находящемуся по обе стороны разграничительной линии.

"Белорусская сторона продолжила усилия по оказанию содействия урегулированию кризиса в сопредельной Украине, обеспечивая все необходимые условия для проведения регулярных заседаний Трехсторонней контактной группы и тематических рабочих групп в ее составе", - отметили во внешнеполитическом ведомстве, уточнив, что в 2017 году было организовано 26 таких встреч.

Также, заявили в МИД, в течение минувшего года Минск трижды принимал советников по внешней политике глав государств "нормандской четверки" для проведения рабочих консультаций по вопросу урегулирования ситуации на востоке Украины. С этой же целью в Минске была организована рабочая встреча российской и американской делегаций во главе с помощником президента России Владиславом Сурковым и специальным представителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, отметили в МИД Белоруссии.

Отношения с ЕС

Минску и Брюсселю, как говорится в документе, удалось добиться выстраивания более структурированных и экономически насыщенных отношений. "Диалог Беларуси с Европейским союзом в 2017 году стал более структурированным и экономически насыщенным. Завершается согласование Приоритетов партнерства Беларусь - ЕС, которые станут дорожной картой сотрудничества на 2018-2020 годы", - отметили в МИД.

В ведомстве уточнили, что партнерство предполагает развитие сотрудничества "в четырех областях: укрепление системы государственного управления, экономическое развитие и рыночные возможности, транспортные коммуникации, энергетика, экология и климат, а также контакты между людьми". "Для реализации проектов в упомянутых сферах в ближайшие три года ЕС только по линии страновой программы техпомощи планирует выделить Беларуси от €112 млн до €136 млн в виде грантов", - заявили в дипведомстве.

Также, по данным МИД, подписав и ратифицировав соглашения о финансировании программ трансграничного сотрудничества ЕС "Польша - Беларусь - Украина" и "Латвия - Литва - Беларусь", республика получила на конкурсной основе доступ к грантовым средствам Евросоюза в размере €282,7 млн до 2020 года. Предполагается, что с 2018 года Белоруссия наряду с другими странами - соседями ЕС сможет воспользоваться средствами нового Европейского фонда устойчивого развития, который должен стимулировать приток в экономику этих государств до €44 млрд инвестиций, отметили в МИД.

В Минске положительно оценивают достигнутую с Брюсселем договоренность о расширении на Белоруссию трансъевропейской транспортной сети ЕС, что станет предпосылкой "для привлечения средств Евросоюза в белорусскую транспортную систему". Между Белоруссией и ЕС продолжаются диалог по правам человека, переговоры о заключении соглашений об упрощении визовых процедур и о реадмиссии, отметили в МИД республики.

Взаимодействие с США

Отношения Белоруссии с США, как отмечается, характеризуются "дальнейшим поступательным развитием". "Стороны продолжили взаимодействие в сферах взаимного интереса: торгово-экономической, гуманитарной, борьбы с международной организованной преступностью, профессиональных обменов". Кроме того, отмечает МИД, интенсифицировалось взаимодействие по линии экспертного сообщества. Так, для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ Минск посетила делегация членов Конгресса США, с которой также встретился президент Александр Лукашенко.

В документе отмечается, что в апреле прошлого года в США провели первый в истории двусторонних отношений белорусско-американский форум малого и среднего бизнеса, организованный совместно с Республиканской конфедерацией предпринимательства. Затем, в июне национальная экспозиция Белоруссии открылась на выставке высоких технологий eMerge Americas в штате Флорида. Кроме того, в течение года состоялись визиты белорусских делегаций деловых кругов в штаты Арканзас, Нью-Йорк, Оклахома, Северная Дакота.

"Успешно развивалось сотрудничество по вопросам предотвращения незаконного транзита ядерных и радиоактивных материалов, борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий, отмечает МИД, - Продолжился начатый в 2015 году диалог по правам человека".

Риторика Литвы по БелАЭС

Риторика официального Вильнюса на тему строящейся Белорусской АЭС негативно отражается на двустороннем политическом диалоге, считают в МИД Белоруссии. "Сохранение агрессивной риторики Литвы по теме Белорусской АЭС оставалось основным сдерживающим фактором в развитии двустороннего политического диалога", - говорится в документе. Вместе тем, отмечает МИД Белоруссии, несмотря на заморозку официальных контактов, двусторонняя торговля и инвестиционное сотрудничество с Литвой демонстрировали позитивную динамику.

В МИД также отметили, что в 2017 году динамично развивалось взаимодействие с МАГАТЭ. Белоруссия организовала посвященную БелАЭС выставку в ходе ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, успешно прошла процедуру защиты национального доклада в ходе совещания сторон Конвенции о ядерной безопасности.

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островец Гродненской области при участии российских специалистов. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура Росатома).

Литва является самым активным критиком строящейся БелАЭС, она утверждает, что Минск не представил оценку влияния возводимого объекта на окружающую среду и не склонен придерживаться международных требований. В декабре прошлого года на станции были проведены стресс-тесты, которые показали устойчивость БелАЭС к экстремальным ситуациям.