Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Токио заявил протест Сеулу из-за слов президента о проблеме "женщин для утешения"

Международная панорама
4 января, 17:16 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 4, января. /ТАСС

По данным Сеула, во время Второй мировой войны около 200 тыс. кореянок и китаянок были насильственно принуждены к сексуальным связям с японскими военными

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Япония направила официальный протест Республике Корея из-за высказываний президента Мун Чжэ Ина по проблеме так называемых женщин для утешения - жертв сексуального насилия в годы японской оккупации Корейского полуострова 1910-1945 годах. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Ранее южнокорейский президент заявил, что достигнутое между Токио и Сеулом соглашение по этой проблеме не сможет закрыть вопрос "женщин для утешения". В четверг Мун Чжэ Ин также встретился с группой южнокорейских женщин, которые в годы японской оккупации Корейского полуострова стали жертвами сексуального насилия.

"Если в соглашение будут внесены изменения, это приведет к тому, что японско-южнокорейские отношения станут неуправляемыми", - приводит агентство текст ноты протеста.

Смотрите также

Лидер Южной Кореи назвал ошибочным соглашение с Японией по проблеме сексуального рабства

Япония и Республика Корея считают, что КНР необходимо усилить роль в решении проблемы КНДР

Сеул пообещал выполнять соглашение с Токио по вопросу "женщин для утешения"

В декабре 2015 года Токио и Сеул достигли консенсуса по этой проблеме, который, как предполагалось, послужит окончательному разрешению спора. Однако с приходом к власти Мун Чжэ Ина южнокорейская администрация заявила о планах тщательного расследования процесса заключения этого соглашения. Оно, как подчеркивают в Сеуле, не встречает поддержки у значительной части населения страны.

Токио обвиняет южнокорейскую сторону в несоблюдении соглашения и нежелании убирать памятники "женщинам для утешения", установленные напротив японских дипмиссий. Сеул в декабре 2015 года пообещал прилагать усилия для решения этого вопроса "надлежащим образом". Однако общественные активисты не согласны с подобными требованиями и периодически проводят акции, к примеру, временно устанавливая такие памятники еще и в пассажирских автобусах, которые следуют по маршруту, пролегающему близ посольства Японии.

По данным Сеула, во время Второй мировой войны около 200 тыс. кореянок и китаянок были насильственно принуждены к сексуальным связям с японскими военными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мун Чжэ Ин
Страны
Япония Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Рогозин: Альфа-банк просил, но не получил разрешения на работу со средствами ГОЗ
5
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
6
Президент Молдавии выступил за перезагрузку отношений с Россией на всех уровнях
7
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама