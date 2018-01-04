СМИ: Токио заявил протест Сеулу из-за слов президента о проблеме "женщин для утешения"

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Япония направила официальный протест Республике Корея из-за высказываний президента Мун Чжэ Ина по проблеме так называемых женщин для утешения - жертв сексуального насилия в годы японской оккупации Корейского полуострова 1910-1945 годах. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Ранее южнокорейский президент заявил, что достигнутое между Токио и Сеулом соглашение по этой проблеме не сможет закрыть вопрос "женщин для утешения". В четверг Мун Чжэ Ин также встретился с группой южнокорейских женщин, которые в годы японской оккупации Корейского полуострова стали жертвами сексуального насилия.

"Если в соглашение будут внесены изменения, это приведет к тому, что японско-южнокорейские отношения станут неуправляемыми", - приводит агентство текст ноты протеста.

В декабре 2015 года Токио и Сеул достигли консенсуса по этой проблеме, который, как предполагалось, послужит окончательному разрешению спора. Однако с приходом к власти Мун Чжэ Ина южнокорейская администрация заявила о планах тщательного расследования процесса заключения этого соглашения. Оно, как подчеркивают в Сеуле, не встречает поддержки у значительной части населения страны.

Токио обвиняет южнокорейскую сторону в несоблюдении соглашения и нежелании убирать памятники "женщинам для утешения", установленные напротив японских дипмиссий. Сеул в декабре 2015 года пообещал прилагать усилия для решения этого вопроса "надлежащим образом". Однако общественные активисты не согласны с подобными требованиями и периодически проводят акции, к примеру, временно устанавливая такие памятники еще и в пассажирских автобусах, которые следуют по маршруту, пролегающему близ посольства Японии.

По данным Сеула, во время Второй мировой войны около 200 тыс. кореянок и китаянок были насильственно принуждены к сексуальным связям с японскими военными.