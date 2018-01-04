Белый дом запретил своим сотрудникам пользоваться личными мобильниками на работе

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Белый дом запретил своим сотрудникам пользоваться личными сотовыми телефонами на работе, аргументировав это необходимостью соблюдения мер безопасности.

Как отметила в распространенном в четверг заявлении пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, "обеспечение безопасности и сохранности технологических систем в Белом доме - приоритетная задача администрации [Дональда] Трампа, и поэтому, начиная со следующей недели, использование личных телефонов как посетителями, так и сотрудниками не дозволяется в Западном крыле" резиденции главы государства.

По словам Сандерс, сотрудники Белого дома "по-прежнему смогут выполнять свою работу, используя служебные мобильные телефоны".

Как указало информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в администрации Трампа, запрет на личные мобильники был введен по требованию главы аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли. Некоторые помощники президента уже выразили недовольство этим новым правилом, так как, по их словам, им теперь будет сложнее связываться с семьей и друзьями. В частности, с выданных служебных сотовых телефонов нельзя отправлять текстовые сообщения.