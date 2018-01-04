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Тони Блэр назвал ошибочной позицию лейбористов по Brexit

Международная панорама
4 января, 19:54 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, января. /ТАСС

По мнению бывшего британского премьера, Соединенному Королевству лучше было бы остаться "в реформированной Европе"

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ЛОНДОН, 4 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (1997-2007 гг.) назвал ошибочной позицию Лейбористской партии по Brexit и призвал ее противостоять выходу из Евросоюза. Об этом он написал в своем комментарии, опубликованном в четверг на сайте возглавляемого им исследовательского центра Tony Blair Institute for Global Change.

"Я не согласен с текущей позицией [лейбористов] в стратегическом плане. Однако даже с точки зрения тактики она является ошибочной", - сказал он.

Блэр отметил, что позиция Лейбористской партии по Brexit делает невозможным применение критического подхода по отношению к правительству консерваторов, которое "выделяет значительные суммы средств" на процесс выхода Великобритании из ЕС.

По мнению экс-главы британского правительства, Соединенному Королевству лучше было бы остаться "в реформированной Европе", а само решение выйти из ЕС могло быть использовано в качестве рычага для достижения этой цели. Блэр также подчеркнул важность сохранения страны в составе единого европейского рынка и таможенного союза, или в качестве альтернативного варианта заключить двухсторонние экономические соглашения, которые бы сохранили имеющиеся на сегодняшний день экономические преференции.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе утвердили 15 декабря переход ко второй фазе переговоров по выходу Великобритании из сообщества, в ходе которой стороны должны согласовать вопросы совместного сотрудничества в сферах безопасности и торговли. Новый этап переговоров должен начаться в январе 2018 года, однако, по сообщениям британских СМИ, может быть отложен до марта. Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Референдум по вопросу выхода Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года, победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Инфографика Brexit: хронология выхода из ЕС

Brexit: хронология выхода из ЕС

За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны.

После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года.

В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента. 

А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".

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