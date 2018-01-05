В Минске видят политический подтекст в обвинении белоруса в шпионаже против Украины

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии сомневается в наличии признаков шпионажа в действиях арестованного на Украине белорусского гражданина Юрия Политики и видит в этом деле политический подтекст. Об этом заявили 5 января в отделе информации Генпрокуратуры Белоруссии.

Гражданин Белоруссии был задержан в июне 2017 года Службой безопасности Украины по обвинению в шпионаже. По утверждениям украинской стороны, он в интересах третьей стороны собирал на территории Украины секретные сведения о ходе проведения силовой операции на востоке Украины. Полученную информацию он якобы зашифровал и хранил на карте памяти своего мобильного телефона. В Генпрокуратуру Белоруссии была направлена просьба об оказании правовой помощи по данному уголовному делу.

"Белорусской стороной было отказано в оказании правовой помощи Службе безопасности Украины, поскольку возникли обоснованные сомнения в наличии признаков шпионажа в действиях Политики Ю.А.", - заявили в Генпрокуратуре.

В частности, отметили в отделе информации ведомства, была получена дополнительная информация, согласно которой файл с данными был закачан в телефон не самим Политикой, а его украинским товарищем, действовавшим под контролем Службы безопасности Украины. Кроме того, проинформировали в прокуратуре, во время беседы с сотрудником консульского учреждения Белоруссии Политика сообщил о фактах применения к нему недозволенных методов следствия в виде активного психоэмоционального воздействия, пыток, угроз и шантажа. "Совокупность изложенных фактов позволила прийти к выводу о том, что данное уголовное дело имеет политический подтекст", - подчеркнули в Генпрокуратуре республики.

Обращение Генпрокурора

Генеральным прокурором Белоруссии было направлено письмо в адрес Генерального прокурора Украины об организации проверки законности задержания Политики, обоснованности возбуждения в отношении его уголовного дела. "Отдельно акцентировано внимание Генерального прокурора Украины на применение к Политике Ю.А. недозволенных методов следствия, в том числе пыток и унижений", - сообщили в белорусской прокуратуре. Там проинформировали, что по результатам рассмотрения письма Генеральная прокуратура Украины пришла к выводу об обоснованности задержания и подозрения Политики в совершении шпионажа, а также об отсутствии оснований для его освобождения из-под стражи.

При этом, уточнили в ведомстве, белорусская сторона до сих пор не проинформирована о результатах досудебного расследования изложенных в письме фактах применения в отношении гражданина Белоруссии недозволенных методов следствия. "Если в отношении Политики действительно применялись недозволенные методы расследования, то он мог оговорить себя, дать те показания, которые были нужны лицам, организовавшим данную акцию", - заявили в Генпрокуратуре Белоруссии.