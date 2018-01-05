Габриэль и Чавушоглу обсудят 6 января задержание в Турции граждан ФРГ

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу проведут в субботу, 6 января, встречу в немецком Госларе, в ходе которой обсудят вопрос задержанных в Турции граждан Германии. Об этом заявила 5 января на брифинге представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Культура, вопросы сотрудничества в регионе, известные случаи арестов [немецких граждан] - это темы, которые министр Габриэль затронет", - сказала она.

По словам Адебар, Берлин констатирует "подвижки по сложным темам" в двусторонних отношениях. "Мы хотим пройти по этому пути как можно дальше", - добавила представитель ведомства.

На двустороннее сотрудничество Анкары и Берлина в настоящее время оказывают негативное влияние целый ряд факторов. Главный из них - задержание в Турции немецких граждан по подозрению в причастности к терроризму. Самый известный случай - дело журналиста Дениза Юджеля. В ФРГ считают, что всего в Турции по политическим мотивам в последнее время были задержаны семь граждан ФРГ.

В немецких газетах 5 января была опубликована авторская статья Чавушоглу, в которой он призвал к перезагрузке отношений с ФРГ.