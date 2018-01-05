Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон заявил о намерении содействовать политическому урегулированию в Сирии

Международная панорама
5 января, 23:56 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 5, января. /ТАСС

При этом президент Франции подчеркнул полезность переговоров по мирному урегулированию в Сирии в астанинском формате

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Париж готов работать над достижением долгосрочного урегулирования сирийского кризиса. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Макрон отметил, что "сирийская тематика была в повестке переговоров с президентом Турции". "Сейчас важно построить мир и стабильность в Сирии", - подчеркнул он. "Я хотел бы, чтобы мы вместе работали над тем, чтобы принести полезное и долгосрочное решение для Сирии", - сказал французский президент, обращаясь к Эрдогану.

При этом Макрон подчеркнул полезность переговоров по мирному урегулированию в Сирии в астанинском формате. "Астанинский процесс являлся полезным в плане военной деэскалации, но, как я сказал президенту, в моем понимании он не позволит построить мир", - сказал французский лидер.

Он подчеркнул, что "свое будущее решать будет сам сирийский народ". "Мы можем создать лишь условия для этого", - отметил президент Франции.

Страны-гаранты режима прекращения огня в Сирии - Россия, Иран и Турция - договорились 22 декабря по итогам международной встречи в Астане о проведении Конгресса сирийского национального диалога в Сочи с 29 по 30 января 2018 года. Предполагается, что на форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и проведения на ее основе выборов под эгидой ООН. До созыва конгресса Россия, Иран и Турция проведут подготовительную встречу в Сочи с 19 по 20 января. Как сообщил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, список участников конгресса включает около 1,7 тыс. имен.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Макрон, Эмманюэль Эрдоган, Реджеп Тайип Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
Страны
Иран Сирия Турция Россия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белоруссия закроет свое генконсульство в Одессе
2
Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
3
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
4
В 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
5
Небензя обвинил США в подрыве авторитета СБ ООН в ответ на созыв заседания по Ирану
6
Постпред США при ООН вынесла предупреждение Тегерану на заседании Совбеза
7
В МИД Ирана назвали заседание СБ ООН по протестам промахом американской внешней политики
Темы дня
Новости партнеров
Реклама