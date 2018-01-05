Макрон заявил о намерении содействовать политическому урегулированию в Сирии

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Париж готов работать над достижением долгосрочного урегулирования сирийского кризиса. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Макрон отметил, что "сирийская тематика была в повестке переговоров с президентом Турции". "Сейчас важно построить мир и стабильность в Сирии", - подчеркнул он. "Я хотел бы, чтобы мы вместе работали над тем, чтобы принести полезное и долгосрочное решение для Сирии", - сказал французский президент, обращаясь к Эрдогану.

При этом Макрон подчеркнул полезность переговоров по мирному урегулированию в Сирии в астанинском формате. "Астанинский процесс являлся полезным в плане военной деэскалации, но, как я сказал президенту, в моем понимании он не позволит построить мир", - сказал французский лидер.

Он подчеркнул, что "свое будущее решать будет сам сирийский народ". "Мы можем создать лишь условия для этого", - отметил президент Франции.

Страны-гаранты режима прекращения огня в Сирии - Россия, Иран и Турция - договорились 22 декабря по итогам международной встречи в Астане о проведении Конгресса сирийского национального диалога в Сочи с 29 по 30 января 2018 года. Предполагается, что на форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и проведения на ее основе выборов под эгидой ООН. До созыва конгресса Россия, Иран и Турция проведут подготовительную встречу в Сочи с 19 по 20 января. Как сообщил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, список участников конгресса включает около 1,7 тыс. имен.