Тиллерсон объявил о намерении оставаться на посту госсекретаря в 2018 году

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон собирается в наступившем году оставаться на своем посту. Своими планами он поделился в пятницу в интервью телекомпании CNN.

"Я намерен оставаться здесь на протяжении всего года", - заявил глава американской дипломатии, подчеркнув, что не знает причин, породивших слухи о его возможной отставке. По словам Тиллерсона, президент Дональд Трамп не делал каких- либо намеков на то, что ему грозит отставка с поста госсекретаря. "Абсолютно никаких", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

"С моей точки зрения, 2017 год был очень успешным, - заявил он. - Мы проводили нашу политику и помогали нашим партнерам понять эту политику. Госдепартамент становится сильнее день ото дня, все понимают, что именно мы намерены делать. Я ожидаю, что 2018 год будет очень, очень успешным".

Тиллерсон признал, что у него и Трампа "различные стили управления" и что ему приходится учитывать это при общении с президентом США. "Я занял этот пост для того, чтобы служить президенту, и поэтому мне нужно разбираться в том, как наилучшим образом поддерживать с ним контакты с тем, чтобы я мог предоставлять необходимую ему информацию", - подчеркнул шеф американской дипломатии.

"Я считаю, что одна из стоящих передо мной задач заключается в том, чтобы всегда описывать ему проблему всесторонне даже в тех случаях, когда я знаю, что это не тот аспект проблемы, который он хочет рассматривать", - добавил Тиллерсон, отметив, что Трамп "принимает верные решения по итогам очень оживленных обсуждений".