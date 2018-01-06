Генсек ООН поручил россиянину руководить расследованием нападений на миротворцев в Конго

ООН, 6 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил россиянина Дмитрия Титова главой комиссии по расследованию серии нападений на миротворцев на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Как сообщили в пятницу в канцелярии генсека, следователи проанализируют эффективность действий Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) и дадут рекомендации относительно того, как избежать подобных инцидентов в будущем.

Особое внимание в ходе расследования будет уделено инциденту 7 декабря, когда группа вооруженных боевиков напала на базу МООНСДРК в населенном пункте Семулики в провинции Северное Киву. В результате погибли 15 миротворцев из Танзании и еще 43 получили ранения. Еще один военнослужащий до сих пор числится пропавшим без вести.

"В рамках специального расследования будут изучены обстоятельства нападений, оценена в целом готовность МООНСДРК и то, как она отреагировала на эти события, а также даны рекомендации относительно того, как предотвращать подобные атаки в будущем или избегать столь многочисленных жертв", - отметили в канцелярии генсека. В ней сообщили, что группа следователей отправится в ДРК в течение января, после чего посетит другие страны региона. Помимо представителей ООН, в нее войдут два военных офицера из Танзании.

В ДРК развернут один из крупнейших контингентов ООН. Его численность - около 20 тыс. военнослужащих и полицейских, в 2013 году к нему добавилась трехтысячная бригада оперативного вмешательства. С ее помощью армии ДРК удалось нейтрализовать самую грозную вооруженную организацию М23. Теперь основная опасность исходит от боевиков группировок "Демократические силы освобождения Руанды" и "Альянс демократических сил", которые регулярно совершают нападения на мирных жителей на востоке страны.

Как напомнили в канцелярии ООН, Дмитрий Титов работает в организации с 1991 года. В течение 10 лет (2007-2017) он занимал должность помощника генерального секретаря по вопросам правопорядка и органов законности в Департаменте операций по поддержанию мира. На этом посту его сменил россиянин Александр Зуев.