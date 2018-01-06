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СМИ: Мексика решила купить у США ракеты и торпеды почти на $100 млн

Международная панорама
6 января, 21:58 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 6, января. /ТАСС

Согласно Агентству по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности министерства обороны США, Мексика запросила противокорабельные ракеты Harpoon, ракеты RAM и противолодочные торпеды MK 54

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МЕХИКО, 6 января. /ТАСС/. Правительство Мексики намерено купить у США вооружения на $98,4 млн. Об этом сообщила 6 января газета El Universal.

По данным Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности министерства обороны США, Мексика запросила шесть противокорабельных ракет Harpoon, 23 ракеты RAM и шесть противолодочных торпед MK 54, устройства для их запуска и хранения, а также крупнокалиберные боеприпасы. "Эта продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США, помогая укрепить безопасность стратегического партнера", - отмечается в заявлении американского агентства.

Власти Мексики планируют разместить вооружение на военном корабле проекта "Сигма 10514", строительство которого началось в августе 2017 года в Нидерландах.

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