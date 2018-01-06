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Трамп обещал нанести серьезный удар по наркоторговле в текущем году

Международная панорама
6 января, 22:57 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, января. /ТАСС

Президент США отметил, что угроза распространения наркотиков достигла невиданных за последние годы масштабов, причем это касается и опиоидов

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ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу заверил, что власти страны в текущем году приложат значительные усилия для борьбы с распространением наркотиков. Эту тему он обсуждал на встрече с членами своего кабинета и лидерами республиканцев в Конгрессе в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

"Мы обсудили проблему наркотиков, которые проникают в эту страну, и то, как это остановить", - сказал президент, чье выступление транслировал Белый дом. Трамп отметил, что сейчас эта угроза достигла невиданных за последние годы масштабов, причем это касается как наркотиков, так и опиоидов.

"Мы собираемся сделать все, что в наших силах, - заверил глава государства. - Мы будем очень активно работать над этим в новом году. И, думаю, мы нанесем серьезный удар по проблеме наркотиков".

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не предпринять срочных мер, то от передозировки опиоидов в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом в стране и 26 октября присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, что предусматривает принятие комплекса мер для оказания помощи наркозависимым и борьбу с распространением наркотиков этой группы на черном рынке.

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