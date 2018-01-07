Бывший стратег Трампа сожалеет о том, как его слова были использованы в книге о Белом доме

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Бывший главный стратег президента США Дональда Трампа сожалеет о том, как его слова были использованы применительно к старшему сыну американского лидера в книге журналиста Майкла Вулфа о Белом доме. Заявление Бэннона в воскресенье опубликовала газета Washington Post.

Книга "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", выход в свет которой запланирован на 9 января, как утверждает ее автор, построена на воспоминаниях Бэннона. Британская газета Guardian опубликовала отрывки из этой книги, в которых Бэннон, в частности, подвергал критике решение сына президента Дональда Трампа - младшего, его зятя Джареда Кушнера и теперь уже бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта встретиться в июне 2016 года с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке, которая якобы обещала предоставить им компрометирующую информацию на кандидата на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон. Как заявил Вулф, Бэннон назвал такие действия "предательскими" и "непатриотичными".

"Дональд Трамп - младший - патриот и хороший человек. Он неустанно отстаивал своего отца и повестку, которая помогла изменить курс нашей страны", - утверждает Бэннон в своем заявлении. Он подчеркивает, что продолжает поддерживать и самого нынешнего американского лидера, в том числе в своих радиопередачах и на своем интернет-ресурсе "Брайтбарт". Более того, отмечает он, Трамп был единственным кандидатом, который мог "нанести поражение аппарату" кандидата от демократов, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Бэннон имел в виду Манафорта

Бэннон поясняет, что его высказывания о той встрече с юристом из РФ были основаны на "жизненном опыте", полученном во время службы на борту эсминца военно-морских сил США, "главной задачей которого была охота за советскими подлодками", а также работы в Пентагоне при президенте Рональде Рейгане, когда Вашингтон ставил задачу "победить "империю зла".

Экс-советник Трампа уверяет, что его слова о "непатриотичности" и "предательстве" касались Манафорта, человека "опытного в проведении предвыборных кампаний, с опытом и знанием того, как действуют россияне". "Он должен был знать, что они двуличны, хитры и что они не наши друзья. Повторяю: эти комментарии не были направлены на Дона-младшего", - продолжил Бэннон. Он вновь повторил, что считает смехотворными расследования утверждений о сговоре Трампа-старшего и его команды с российскими властями, назвав это "охотой на ведьм".

"Я сожалею о том, что моя задержка с ответом на эти неточные сообщения о Дональде-младшем отвлекла внимание от исторических достижений президента в первый год его работы на этом посту", - резюмировал Бэннон.

"Лживая книга"

Ранее телекомпания CNN сообщила, что Бэннон был готов объявить вырванными из контекста свои фразы, на которых основана книга Вулфа. Но этому разоблачению помешала лишь резкая реакция Трампа с критикой в адрес своего когда-то ближайшего союзника. Президент, в частности, заявил, что Бэннон "лишился рассудка", не играл значимой роли в предвыборной кампании и присоединился к ней, когда Трамп был выдвинут кандидатом. Более того, утверждал Трамп, его стратег не имел на него значительного влияния и редко оставался с ним один на один.

Отдельных комментариев президента удостоился и сам Вулф. Трамп за последние дни несколько раз подчеркивал, что журналист никогда не проводил с ним интервью в Овальном кабинете, общались они давно и лишь один раз. Он также называл Вулфа "полным неудачником", "дискредитированным автором", а его труд - "лживой книгой", полной искажений.

Бэннон до прихода в команду Трампа руководил сайтом "Брайтбарт", который считается рупором крайне правых. В августе 2017 года он был отстранен от должности главного политического советника американского президента, хотя эта должность была введена специально для него.