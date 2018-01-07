Бывший стратег Трампа сожалеет о том, как его слова были использованы в книге о Белом доме

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Бывший главный стратег президента США Дональда Трампа сожалеет о том, как его слова были использованы применительно к старшему сыну американского лидера в книге журналиста Майкла Вулфа о Белом доме. Заявление Бэннона в воскресенье опубликовала газета Washington Post.
Книга "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", выход в свет которой запланирован на 9 января, как утверждает ее автор, построена на воспоминаниях Бэннона. Британская газета Guardian опубликовала отрывки из этой книги, в которых Бэннон, в частности, подвергал критике решение сына президента Дональда Трампа - младшего, его зятя Джареда Кушнера и теперь уже бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта встретиться в июне 2016 года с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке, которая якобы обещала предоставить им компрометирующую информацию на кандидата на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон. Как заявил Вулф, Бэннон назвал такие действия "предательскими" и "непатриотичными".
"Дональд Трамп - младший - патриот и хороший человек. Он неустанно отстаивал своего отца и повестку, которая помогла изменить курс нашей страны", - утверждает Бэннон в своем заявлении. Он подчеркивает, что продолжает поддерживать и самого нынешнего американского лидера, в том числе в своих радиопередачах и на своем интернет-ресурсе "Брайтбарт". Более того, отмечает он, Трамп был единственным кандидатом, который мог "нанести поражение аппарату" кандидата от демократов, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.
Бэннон поясняет, что его высказывания о той встрече с юристом из РФ были основаны на "жизненном опыте", полученном во время службы на борту эсминца военно-морских сил США, "главной задачей которого была охота за советскими подлодками", а также работы в Пентагоне при президенте Рональде Рейгане, когда Вашингтон ставил задачу "победить "империю зла".
Экс-советник Трампа уверяет, что его слова о "непатриотичности" и "предательстве" касались Манафорта, человека "опытного в проведении предвыборных кампаний, с опытом и знанием того, как действуют россияне". "Он должен был знать, что они двуличны, хитры и что они не наши друзья. Повторяю: эти комментарии не были направлены на Дона-младшего", - продолжил Бэннон. Он вновь повторил, что считает смехотворными расследования утверждений о сговоре Трампа-старшего и его команды с российскими властями, назвав это "охотой на ведьм".
"Я сожалею о том, что моя задержка с ответом на эти неточные сообщения о Дональде-младшем отвлекла внимание от исторических достижений президента в первый год его работы на этом посту", - резюмировал Бэннон.
Ранее телекомпания CNN сообщила, что Бэннон был готов объявить вырванными из контекста свои фразы, на которых основана книга Вулфа. Но этому разоблачению помешала лишь резкая реакция Трампа с критикой в адрес своего когда-то ближайшего союзника. Президент, в частности, заявил, что Бэннон "лишился рассудка", не играл значимой роли в предвыборной кампании и присоединился к ней, когда Трамп был выдвинут кандидатом. Более того, утверждал Трамп, его стратег не имел на него значительного влияния и редко оставался с ним один на один.
Отдельных комментариев президента удостоился и сам Вулф. Трамп за последние дни несколько раз подчеркивал, что журналист никогда не проводил с ним интервью в Овальном кабинете, общались они давно и лишь один раз. Он также называл Вулфа "полным неудачником", "дискредитированным автором", а его труд - "лживой книгой", полной искажений.
Бэннон до прихода в команду Трампа руководил сайтом "Брайтбарт", который считается рупором крайне правых. В августе 2017 года он был отстранен от должности главного политического советника американского президента, хотя эта должность была введена специально для него.