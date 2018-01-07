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Вандалы повредили памятник советским солдатам в Кировоградской области Украины

Международная панорама
7 января, 21:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, января. /ТАСС

Местные власти назвали происшествие "варварством, дикостью, вандализмом"

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КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Памятник солдатам Великой Отечественный войны поврежден неизвестными в Гайвороне Кировоградской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба городского совета в Facebook.

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"В сквере Победы - полуразрушенная статуя солдата, установленная у могил 11 советских воинов и 43 партизан", - сказано в сообщении. Неизвестные отбили руку скульптуры и лавровый венок.

Местные власти назвали происшествие "варварством, дикостью, вандализмом". "Это осуществили нелюди, у которых нет будущего, ведь они не уважают своего прошлого. Прошлое - это тысячи погибших земляков, отдавших свои жизни в борьбе с фашистами во Второй Мировой войне ради того, чтобы мы могли жить на своей земле, чтобы мог на ней жить и тот, кто надругался над скульптурой у могил воинов", - отметили в горсовете.

Власти создали комиссию, которая занимается расследованием происшествия, а также призвали правоохранительные органы найти виновных.

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