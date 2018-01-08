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СМИ: встреча Рябкова и Шэннона может состояться в январе-феврале

Международная панорама
8 января, 3:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, января. /ТАСС

По данным портала BuzzFeed, на этот же период запланирован очередной раунд переговоров спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова

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ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона, а также переговоры российской и американской сторон о судьбе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) могут состояться в январе-феврале. Об этом в воскресенье сообщил портал BuzzFeed.

По его данным, на этот же период запланирован очередной раунд переговоров спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. Сам Волкер еще в декабре сообщил журналистам, что предложил своему российскому коллеге встретиться в январе. До сих пор состоялись три встречи Суркова и Волкера: 21 августа в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде.

Предыдущая встреча в формате Рябков - Шэннон состоялась 11-12 сентября в Хельсинки. Сторонам не удалось добиться решения существующих проблем в отношениях двух стран, но, как отмечали на Смоленской площади, Россия и США смогли прояснить позиции по ряду вопросов. Ранее сам Рябков отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что сейчас нужно "активизироваться с точки зрения нахождения взаимоприемлемых "окон" и определения повестки дня".

Проведение переговоров по ДРСМД, а также по вопросу Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) ранее в интервью телеканалу CNN анонсировал сам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

В Госдепартаменте ТАСС пока не подтвердили данную информацию.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Рябков, Сергей Алексеевич Сурков, Владислав Юрьевич
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