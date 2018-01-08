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СМИ: одна из оппозиционных партий Турции поддержит Эрдогана на выборах в 2019 году

Международная панорама
8 января, 12:59 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 8, января. /ТАСС

По словам лидера националистов, ПНД и правящая Партия справедливости и развития могут сформировать альянс

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АНКАРА, 8 января. /ТАСС/. Одна из оппозиционных партий Турции - Партия националистического движения (ПНД) - не будет выдвигать кандидата на президентские выборы в 2019 году и собирается поддержать на них действующего президента Тайипа Эрдогана. Об этом, как сообщило Anadolu, заявил лидер ПНД Девлет Бахчели.

"Партия националистического движения не будет выставлять кандидата на президентских выборах. ПНД приняла решение оказать на них поддержку президенту Тайипу Эрдогану", - сказал Бахчели на пресс-конференции в Анкаре.

По словам лидера оппозиционной партии, ПНД и правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана "могут сформировать альянс во время проведения президентских выборов".

Партия Бахчели не в первый раз решается на сотрудничество с ПСР. В 2016 году ПНД поддержала Эрдогана в стремлении сменить форму правления в республике. После попытки переворота в июле 2016, отмечает Анатолийское агентство, две партии согласились сотрудничать в области международной политики.

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Эрдоган, Реджеп Тайип
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