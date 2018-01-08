Шульц: переговоры о коалиции в ФРГ проходят в конструктивной атмосфере

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Предварительные переговоры между консервативным блоком Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) проходят в конструктивном ключе. Об этом сообщил в понедельник в Берлине глава СДПГ Мартин Шульц.

"Вчерашний день прошел в конструктивной атмосфере, - сказал он. - Надеемся, что сегодня все будет продолжаться в том же духе". По его словам, сегодняшние консультации будут посвящены европейской политике. "Надеюсь, что мы добьемся результата, который позволит сделать Германию мотором Европейского союза", - добавил Шульц.

Предварительные переговоры между социал-демократами и консерваторами начались в воскресенье. Согласно графику, они продлятся пять дней и завершатся в ночь на 12 января. К пятнице стороны намерены принять итоговое заявление, которое рассмотрят руководящие органы партий.

Парламентские выборы прошли в Германии 24 сентября 2017 года. Блок ХДС/ХСС получил 32,9% голосов, а СДПГ показала худший результат в своей истории, набрав лишь чуть более 20%. Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, Левую партию - 9,2%.

Нового правительства в ФРГ нет до сих пор. Изначально консерваторы вели переговоры с "зелеными" и либералами, но они зашли в тупик. Только после этого было решено начать консультации с СДПГ.