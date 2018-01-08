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СМИ: военное командование США извинилось за участившиеся инциденты на Окинаве

Международная панорама
8 января, 14:57 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 8, января. /ТАСС

Телефонный разговор состоялся между вице-губернатором префектуры Моритакэ Томикаве и командующим американским контингентом на острове Лоуренсом Николсоном

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ТОКИО, 8 января. /ТАСС/. Военное командование американским контингентом в самой южной японской префектуре Окинава принесло извинения местным властям и жителям за участившиеся инциденты с военной техникой США, дислоцированной там. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что извинения по телефону были принесены вице-губернатору префектуры Моритакэ Томикаве командующим американским контингентом на Окинаве Лоуренсом Николсоном.

Ранее в понедельник вертолет ВВС США совершил аварийную посадку в небольшом поселке Йомитан (префектура Окинава). В результате инцидента никто не пострадал, но это стало уже вторым аналогичным случаем за прошедшую неделю. Министерство обороны и МИД Японии уже выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и потребовали от американской стороны принять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.

На Окинаве периодически происходят инциденты, связанные с американской военной техникой. Так, в декабре прошлого года вертолет морской пехоты США CH-53 уронил на спортивную площадку местной школы иллюминатор в крепежной раме весом около 8 кг, по счастливой случайности никто не пострадал. В октябре 2017 года вертолет такой же модели совершил экстренную посадку после возгорания в двигателе, которое произошло во время тренировочного полета. Машина жестко приземлилась в 300 метрах от жилых домов и затем практически полностью сгорела.

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