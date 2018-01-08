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Консерваторы и СДПГ достигли прогресса на переговорах о формировании кабмина ФРГ

Международная панорама
8 января, 21:30 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 8, января. /ТАСС

У партий есть ясное понимание того, что касается бюджетной политики и экологии, заявил исполнительный секретарь фракции консерваторов в Бундестаге Михаэль Гроссе-Брёмер

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БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) смогли серьезно продвинуться вперед на зондирующих переговорах по формированию правительства. Об этом заявил исполнительный секретарь фракции консерваторов в Бундестаге Михаэль Гроссе-Брёмер по итогам второго дня консультаций.

"Сегодня был день, когда мы по важным темам добились серьезного прогресса, но предстоят еще напряженные переговоры перед тем, как мы в четверг сможем начать обсуждение итогового документа зондирующей фазы", - отметил политик.

По его словам, в настоящее время продолжаются консультации на уровне лидеров партий, а во вторник возобновятся заседания рабочих групп. "Сейчас обсуждаются предварительные итоги, но у нас есть ясное понимание того, что касается бюджетной политики, экологии", - добавил представитель консервативного блока Ангелы Меркель.

Предварительные переговоры между социал-демократами и блоком ХДС/ХСС начались в воскресенье. Согласно графику, они продлятся пять дней и завершатся в ночь на 12 января. К пятнице стороны намерены принять итоговое заявление, которое рассмотрят руководящие органы партий.

Парламентские выборы прошли в Германии 24 сентября 2017 года. Блок ХДС/ХСС получил 32,9% голосов, а СДПГ показала худший результат в своей истории, набрав лишь чуть более 20%. Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, Левую партию - 9,2%.

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