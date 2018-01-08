Украинские радикалы разблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Представители украинской радикальной организации "С14" разблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры. Акция националистов, несмотря на небольшие потасовки, прошла без задержаний.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, сейчас возле входа в Лавру дежурит только одна полицейская машина. По мнению сотрудников заповедника, целью акции радикалов была попытка дискредитировать и спровоцировать Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

В понедельник примерно 30 радикалов из националистической организации "С14" ("Сич") заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской Лавры. Они протестовали против отказа священников отпевать погибших воинов во время силовой операции в Донбассе, которых крестили в церквях, не подчиняющихся юрисдикции УПЦ МП.

Украинская националистическая организация "С14" ("Сич") была создана в 2010 году, свою деятельности она начала в Киеве, устраивая силовые протесты против незаконных застроек. Позднее приняла активное участие в "евромайдане", с 2014 года батальон "Сич" действовал в рамках силовой операции в Донбассе. Лидер организации Евгений Карась в одном из интервью признал факт сотрудничества С14 с СБУ, в частности при необходимости "воздействовать" на инакомыслящих.

Консорциум по изучению терроризма при Университете штата Мэриленд США (TRAC) в ноябре 2017 года внес "С14" в глобальную базу террористов.