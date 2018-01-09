Fox: Чиновника Минюста США из-за встречи с авторами досье на Трампа сняли с поста

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Чиновник министерства юстиции США Брюс Ор, которого понизили в должности за сокрытие информации о его контактах с составителем досье на президента Дональда Трампа, отстранен от исполнения обязанностей начальника ведомственного подразделения по борьбе с организованной преступностью и распространением наркотиков. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.

Согласно его информации, минюст также намерен дать разрешение на явку Ора в спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса для дачи показаний, касающихся проверки достоверности досье на Трампа. Чиновник должен предстать перед членами спецкомитета 17 января.

Ор ранее был снят с должности помощника заместителя министра юстиции и генпрокурора США Рода Розенстайна из-за того, что скрыл от начальства информацию о своих контактах с экс-сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом во время американской предвыборной кампании. Последний был нанят вашингтонской компанией Fusion GPS для составления скандального досье, якобы содержавшего компромат на Трампа. Как выяснил спецкомитет по разведке нижней палаты Конгресса, занимающийся расследованием предполагаемого сговора между помощниками Трампа и представителями РФ, Ор после выборов также контактировал с главой Fusion GPS Гленном Симпсоном.

Составленное компанией Fusion GPS досье содержало непроверенные сведения компрометирующего характера о Трампе. Деятельность Fusion GPS профинансировала Демократическая партия США и штаб ее кандидата в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Сбор таких материалов изначально организовали республиканцы из-за недовольства тем, что Трамп решил вступить в борьбу за пост президента от их партии.

Fusion GPS, выполнявшая заказ, привлекла к работе Стила, возглавляющего лондонскую фирму Orbis Business Intelligence, укомплектованную бывшими сотрудниками британских спецслужб. Когда стало понятно, что Трамп оказался наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансировать сбор компромата Fusion GPS, но инициативу перехватили демократы.

В досье утверждалось, в частности, что Москва обладает информацией, выставляющей Трампа в неприглядном свете. Сам Трамп назвал это фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не заслуживают внимания.