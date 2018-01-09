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Политическая ситуация в Молдавии не повлияла на работу посольства страны в РФ

Международная панорама
9 января, 13:56 дата обновления: 9 января, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

При этом в диппредставительстве страны не называют точных сроков возвращения посла Молдавии в РФ

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МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Политическая ситуация в Молдавии не привела к каким-либо изменениям в работе посольства республики в России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в молдавском диппредставительстве в Москве.

"У нас ничего не изменилось", - сказала пресс-атташе посольства Анна Райку, отвечая на вопрос, сказалось ли обострение политического противостояния между президентом и правительством Молдавии в начале года на работе дипмиссии. "Посольство открыто, мы работаем в обычном режиме", - отметила она.

20 декабря сформировавшая правительство Демократическая партия Молдовы объявила о назначении пяти новых министров и двух вице-премьеров, но президент республики Игорь Додон отказался одобрять новые назначения, объяснив свою позицию "сомнительной репутацией" некоторых кандидатур. После группа депутатов Демократической партии обратилась в Конституционный суд (КС) в связи с этим решением президента. 2 января судьи разрешили временно взять на себя полномочия президента для утверждения новых членов кабинета премьеру или спикеру парламента.

5 января КС Молдавии разрешил подписать в обход главы государства принятый парламентом закон, ограничивающий трансляцию российских телеканалов в республике.

Пресс-атташе посольства Молдавии также отметила, что сроки возвращения в Россию отозванного для консультаций в Кишинев посла Молдавии в РФ Андрея Негуцы пока неизвестны. 

"Нет, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы ждем".

18 декабря министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии отозвало для консультаций посла республики в Российской Федерации Андрея Негуцу. Согласно заявлению министерства, такое решение было принято "в связи со случаями преследования и запугивания органами РФ официальных лиц и политических деятелей Молдавии". Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что это решение вызывает у России чувство сожаления.

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Додон, Игорь Карасин, Григорий Борисович
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