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Евросоюз готовится к возможному провалу переговоров по Brexit

Международная панорама
9 января, 14:29 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 9, января. /ТАСС

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что ЕС прорабатывает возможный сценарий, при котором Лондон и Брюссель не смогут прийти к соглашению

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БРЮССЕЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Евросоюз готовится к возможному сценарию, при котором Лондон и Брюссель не смогут прийти к соглашению по выходу Великобритании из состава сообщества. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

"Мы удивлены, что Великобритания удивлена, что мы готовимся к сценарию, который объявила сама Великобритания", - сказал он.

Схинас подчеркнул, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не раз заявляла о том, что "провал соглашения для Лондона лучше, чем плохое соглашение". "Мы отнеслись к этим словам серьезно, поэтому естественно, что мы готовимся к любому исходу", - отметил представитель ЕК.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 15 декабря утвердили переход ко второй фазе переговоров по выходу Великобритании из сообщества, в ходе которой стороны должны согласовать вопросы совместного сотрудничества в сферах безопасности и торговли. Новый этап переговоров должен начаться в январе 2018 года, однако, по сообщениям британских СМИ, может быть отложен до марта.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Референдум по вопросу выхода Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года, победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

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